Hintergrund unklar Mann in Frankfurt erstochen

In einer Wohnung in der Frankfurter Innenstadt ist in der Nacht zum Samstag ein Mann erstochen worden.

Wie die Polizei dem hr berichtete, stellte sich der mutmaßliche Täter danach einer Polizeistreife, die vor dem ukrainischen Generalkonsulat stand. Die Hintergründe waren am Samstag noch unklar. Den Angaben zufolge ermittelt das Landeskriminalamt (LKA). Am Sonntag soll der mutmaßliche Täter einem Haftrichter vorgeführt werden.