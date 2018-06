Die Lagerhalle in Fechenheim brannte komplett ab.

Die Lagerhalle in Fechenheim brannte komplett ab. Bild © picture-alliance/dpa

Hinweise auf Brandstifter nach Millionen-Feuer in Frankfurt

Ein Überwachungsvideo auf dem Gelände der abgebrannten Lagerhalle soll einen weglaufenden Mann zeigen: Nach dem Großfeuer in Frankfurt hat die Suche nach einem möglichen Brandstifter begonnen.

Details wollte Polizeisprecher André Sturmeit noch nicht nennen. "Das ist Gegenstand der Ermittlungen", sagte er zu hessenschau.de. Einen Tag nach dem Brand einer Lagerhalle im Frankfurter Stadtteil Fechenheim konnten die Ermittler am Mittwoch erstmals den Brandort in dem Industriegebiet betreten. Dieser sei nun so weit abgekühlt, dass eine Begehung möglich sei.

Möglicher Brandstifter gesichtet

In den Trümmern der Halle suchen die Experten auch nach Spuren einer möglichen Brandstiftung. Ein Zeuge will in der Brandnacht zum Dienstag einen Mann von dem Gelände flüchten gesehen haben. Der vermeintliche Brandstifter soll auf dem Video einer Überwachungskamera gefilmt worden sein, wie die Bild-Zeitung berichtet.

"Den Hinweis kennen wir auch, wir gehen dem natürlich nach", bestätigte Sturmeit entsprechende Ermittlungen. Die Aufnahmen würden nun ausgewertet. "Man muss abwarten, was auf dem Video überhaupt zu sehen ist. Schließlich war es stockdunkel", so der Sprecher.

Strech-Limousine unter zerstörten Autos

Bei dem Feuer in der Nacht zum Dienstag war die 4.800 Quadratmeter große Lagerhalle komplett niedergebrannt. Rund 20 teils hochwertige Autos, die ebenfalls dort gelagert waren, wurden zerstört. Um welche Modelle es sich genau handelte, könne man noch nicht sagen, erklärte der Polizeisprecher. Direkt vor dem Gebäude brannte eine Strech-Limousine aus. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Chemieunternehmen verhindern.

Der Schaden geht nach ersten Schätzungen in die Millionen. "Ob das nun ein, zwei oder fünf Millionen sind, wird am Ende nur die Versicherung interessieren", meinte Sturmeit.