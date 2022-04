Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag fünf Menschen in Kassel festgenommen, die in der Innenstadt den Hitlergruß gezeigt und verbotene rechtsextreme Parolen gerufen haben sollen.

Ob ein politisches Motiv vorlag, war zunächst unklar. Laut Polizei waren die Festgenommenen teilweise betrunken, einer von ihnen musste in die Ausnüchterungszelle.