Nach wochenlanger Hitze ist Abkühlung in Sicht - doch zuvor wird es in Hessen am Dienstag mit bis zu 38 Grad noch mal richtig heiß. In den kommenden Tagen drohen Unwetter.

Und wieder ist Schwitzen angesagt: Bei Höchstwerten von 33 bis 38 Grad macht am Dienstag eigentlich nur Plantschen in kühlem Wasser Sinn. "Es ist wahrscheinlich der heißeste Tag der Woche", sagt hr-Meteorologe Tim Staeger. Das betrifft vor allem die Bergstraße und das Rhein-Main-Gebiet sowie Hessens Innenstädte. Am Nachmittag kann es vereinzelt Schauer oder Gewitter geben, ansonsten bleibt es trocken.

Schauer und Gewitter ab Mittwoch

Danach wird es allmählich frischer: Dank kühlerer Luft aus Westen liegen am Mittwoch die Höchstwerte bei 27 bis 33 Grad. Badewetter ist das natürlich immer noch, es kann allerdings teils kräftige Schauer und Gewitter geben.

Weitere Informationen Hitze-Ticker Aktuelle Entwicklungen und Auswirkungen der hochsommerlichen Temperaturen auf Hessen lesen Sie in unserem Hitze-Ticker. Ende der weiteren Informationen

Am Donnerstag ändert sich nur wenig an den Temperaturen, es wird aber sehr schwül. Im Tagesverlauf entwickeln sich Gewitter, die unwetterartig ausfallen können. "Auch Hagel und Starkregen sind möglich", meint Staeger.

Am Freitag kühlt es ab

Ein richtiger Temperatursturz erfolgt in der Nacht zum Freitag. "Die Temperaturen fallen nachts deutlich unter 20 Grad, die Wohnungen in den Innenstädten können wieder abkühlen", so der hr-Meteorologe. Am Freitag selbst bleibt es überwiegend trocken - und mit Höchstwerten von nur noch 26 Grad kühlt es schließlich ordentlich ab.

Auch in den darauffolgenden Tagen steigen die Temperaturen zunächst nicht mehr über die 30-Grad-Marke. Staeger spricht von "freundlichen, angenehmen Sommertemperaturen".

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter!, 7.8.2018, 19.15 Uhr