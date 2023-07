Unterrichtsausfall nach Waldbrand in Butzbach

In Butzbach (Wetterau) findet am Dienstag (11. Juli) an mehreren Schulen kein Unterricht statt - Grund sind die Folgen des Waldbrandes in der Nähe der Schule. Sowohl in der Weidigschule, der Degerfeldschule, der Stadtschule Butzbach und der Schrenzerschule fällt in Absprache mit dem Staatlichen Schulamt in Bad Vilbel der Unterricht für alle Jahrgangsstufen aus. Das teilten die Schulleitungen am Montag mit.

"Nachdem der Wind gedreht hat, wurde bereits heute die Luftqualität so schlecht, dass die Atemwege gereizt wurden", hieß es etwa in der Mitteilung des Weidiggymnasiums. Für Schülerinnen und Schüler, die anderweitig nicht betreut werden können, sei eine Notbetreuung eingerichtet.