Am Wochenende stehen den Hessen schwüle und drückende Tage ins Haus. Am Sonntag spitzt es sich zu - voraussichtlich wird es bis zu 36 Grad heiß. Und ziemlich sicher wird es ordentlich krachen.

Videobeitrag Video alle wetter! vom 06.07.2023 Video Strohballen auf einem Feld im Main-Kinzig-Kreis Bild © Gunther Appich Ende des Videobeitrags

Am Wochenende heizt Hessen richtig auf. Laut der Prognose des hr-Meteorologen Marcel Herber wird der Sonntag mit Höchstwerten von 36 Grad der bisher heißeste Tag des Jahres. Das heißt: Nicht an der Sonnencreme sparen und ab ins Freibad oder zum Badesee, bevor sich die schwüle Hitze vor allem ab dem Nachmittag in teils kräftigen Gewittern entladen dürfte.

Nach einem fast ungestört sonnigen Freitag mit bis zu 32 Grad im Süden Hessens und bis zu 28 Grad im Nordwesten kühlt es der Vorhersage zufolge in der Nacht auf Samstag auf angenehme Temperaturen ab.

Am Samstag wird Luft feuchter, die Hitze damit schwüler. Ab dem Nachmittag kann es vereinzelt zu Gewittern kommen, die sich aus Südwesten langsam über Hessen ausbreiten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sinken die Temperaturen in den Städten voraussichtlich kaum unter 20 Grad - eine tropische Nacht.

Lokale Starkregenfälle möglich

Vor allem am Sonntagnachmittag nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass es kracht. Wo es gewittert, kann es auch zu Starkregenfällen kommen, sagt hr-Wetterexperte Herber: "Ich kann nicht ausschließen, dass es wieder zu Überschwemmungen kommt. Aber damit rechnen muss man nicht."

Am Anfang der Woche gehen die Temperaturen dann nur wenig nach unten. Die Gewitter sollten sich im Verlauf des Montags über Osthessen verziehen - und mit ihnen voraussichtlich auch die schwüle Luft.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht

Weitere Informationen Tipps zum Schutz vor Hitze Was hilft gegen Hitze? Das sollten Sie beachten:



Kinder und Tiere nicht im Auto lassen (Lebensgefahr binnen Minuten!)

Auto vor der Fahrt lüften

Räume richtig lüften

Luft im Zimmer bewegen

nach Süden ausgerichtete Räume abdunkeln

Klimaanlagen nicht zu kalt einstellen

keine körperliche Anstrengung

wenn Sport, dann in den Morgen- oder Abendstunden

lauwarm duschen statt eiskalt, nicht zu lange kalt baden

einen zusätzlichen Liter mehr als sonst trinken (nicht zu kaltes Wasser oder Schorlen)

leichte Kost essen

luftige Kleidung tragen Mehr Tipps und Informationen: Zehn Tipps gegen Hitze (ndr) Ende der weiteren Informationen