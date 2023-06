Kasseler Ahornbäume von Rußrindenkrankheit befallen

In Kassel müssen in der Tannenstraße nahe der Jugendherberge zehn Ahornbäume gefällt werden, die von der Rußrindenkrankheit befallen sind. Der Klimawandel und die damit verbundene Dürre der letzten Jahre hätten die Bäume geschädigt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. So seien die Abwehrkräfte der Bäume durch zu wenig Wasser und Nährstoffe geschwächt. Die betroffenen Bäume sind bis zu 20 Meter hoch.

Die Rußrindenkrankheit befällt Ahornbäume und wird durch einen Pilz ausgelöst. Dieser sorgt dafür, dass die Bäume absterben und ist auch für Menschen gefährlich. Deshalb müssen die Bäume so schnell wie möglich gefällt werden. Während der Fällarbeiten sollten Anwohner ihre Fenster geschlossen halten, da die Pilzsporen Atembeschwerden und Entzündungen auslösen können. Befallene Bäume erkennt man an einer aufgerissenen Rinde und Schleim am Stamm. Die Rinde verfärbt sich rußartig und wird schwarz.