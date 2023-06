Landkreis Kassel verbietet Wasserentnahme aus Flüssen und Bächen

Bis zum 31. Oktober darf man im Landkreis Kassel kein Wasser aus Bächen und Flüssen holen. Die Regelung gilt ab kommenden Dienstag. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit seien die Pegelstände an den nord- und osthessischen Gewässern auch in diesem Jahr in den Niedrigwasserbereich gesunken, heißt es in einer Mitteilung des Kreises.

"Die Trockenheit setzt unsere Region bereits jetzt unter Druck", betont Thomas Ackermann (Grüne), Dezernent für Umwelt und Klimaschutz und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger, sich an das Entnahmeverbot zu halten. Auch im vergangenen Jahr hatte der Kreis untersagt, Wasser aus Bächen und Flüssen zu nehmen, erstmals im Jahr 2018.

Wer sich nicht an das Verbot hält, muss mit einem Bußgeld von bis zu 100.000 Euro rechnen. Vom Verbot ausgenommen sind die Flüsse Fulda und Weser.