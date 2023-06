Wasserstände in Mittelhessen weiter niedrig

Trotz vereinzelter Regenfälle in den vergangenen Wochen (inklusive des Unwetters von Donnerstagnachmittag) sind nach Auskunft der Oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium Gießen die Pegelstände oberirdischer Gewässer in Mittelhessen weiter niedrig. Zugleich seien die Wassertemperaturen vergleichsweise hoch, teilte die Behörde am Freitag mit. Das Regierungspräsidium rät daher zu sparsamen Wassergebrauch.

"Obwohl es in den vergangenen Wochen ab und zu geregnet hat und es auch im vergangenen Winter reichlich Regen gab, reichen die Niederschläge in Mittelhessen nicht aus, um den sinkenden Wasserständen unserer heimischen Gewässer entgegenzuwirken", sagt Gabriele Schramm, Leiterin des Dezernats "Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz". Die Lage sei bereits jetzt angespannt, obwohl der Sommer gerade erst begonnen habe. Zwei untere Wasserbehörden in ihrem Zuständigkeitsbereich planten bereits Entnahmeverbote.