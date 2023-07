Wiesbadener warten seit sieben Jahren auf Trinkbrunnen

Seit 2016 sind Trinkwasserbrunnen in Wiesbaden geplant. Doch für die Umsetzung scheint sich niemand so richtig verantwortlich zu fühlen. In der Vergangenheit wurden sogar Brunnen entfernt.

Dabei wäre es gerade an heißen Tagen wichtig an Wasser zu kommen. Die Stadt Wiesbaden zeigt sich "leicht optimistisch", dass der erste Standort in der Wiesbadener Innenstadt im Sommer nächsten Jahres eingeweiht werden kann, wie eine Sprecherin der Stadt dem hr mitteilte.