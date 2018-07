Der ausbleibende Regen macht den Bäumen zu schaffen. Auch die Waldbrandgefahr ist gestiegen - das Umweltministerium sieht inzwischen ein Risiko für ganz Hessen.

Hohe Temperaturen und anhaltende Trockenheit – eine Entspannung der Lage ist vorerst nicht in Sicht. Zwar kann es in Hessen am Dienstagnachmittag oder der ersten Nachthälfte zu ein paar Gewittern und vereinzelten Schauern kommen, wie hr-Meteorologe Mark Eisenmann erläutert. "Aber das bleibt die Ausnahme." Die nächsten Tage bis inklusive Freitag gebe es überhaupt keine Schauer und Gewitter mehr, die Temperaturen bleiben zwischen 25 und 30 Grad Celsius. "Vielleicht gibt es am Samstag den ein oder anderen Schauer" – aber erst einmal verschärfe sich die Trockenheit. "Wen der Regen trifft, der hat Glück."

Städte appellieren an Bürger, Landesgartenschau wässert zusätzlich

Wegen der anhaltenden Hitze rufen einige Städte wie Darmstadt und Frankfurt seit einigen Tagen ihre Einwohner dazu auf , sich an der Bewässerung von Bäumen zu beteiligen. So mancher Bürger hilft tatsächlich fleißig mit, wie Darmstadts Grünflächenamtsleiterin Doris Fath zu berichten weiß: "Die meisten melden sich zwar nicht extra bei uns, aber wir wissen auch von Leuten, die sich rege beteiligen." Die Stadt, die normalerweise viermal pro Jahr gewässert, habe nun schon die siebte Bewässerungsaktion in Auftrag gegeben – und trotzdem reicht es nicht. Deswegen erneuert die Amtsleiterin den Appell an die Einwohner: "Jeder Tropfen hilft." Meist sehe man die Schäden an den Bäumen erst in den Folgejahren, aber schon jetzt sei bei einigen Jungbäumen absehbar, dass sie es nicht schaffen würden.

Auch die Landesgartenschau in Bad Schwalbach kämpft mit der anhaltenden Hochsommerhitze. Um die vielen Pflanzen in der Blumenschau zu schützen, wird auf dem mehr als zwölf Hektar großen Gelände bis zu zweimal am Tag ausführlich gewässert. Das schaffen die Verantwortlichen aber nicht auf dem gesamten Areal. Es sei nicht möglich, die Rasenfläche permanent zu bewässern, sagt Geschäftsführer Michael Falk. Es werde aber viel mit Drainagen an den Hängen des Geländes gearbeitet.

Steigende Waldbrandgefahr, sinkende Flussnebenarme

Inzwischen warnt das hessische Umweltministerium in einer Mitteilung vor zunehmender Waldbrandgefahr in ganz Hessen. Zuletzt hatten in Nordhessen mehrere Felder gebrannt. Besonders betroffen sei jedoch Südhessen. Gerade in dieser Region gebe es viele Sandböden, die den wenigen Regen nicht speichern können. Die dort wachsenden Kiefern und Nadelhölzer seien leicht entflammbar. Zudem habe es in Südhessen extrem wenig Regen im Vergleich zu anderen hesssischen Regionen gegeben. Grundsätzlich ist es wegen der Waldbrandgefahr verboten, in Wäldern oder am Waldrand zu grillen, zu rauchen oder Glas liegen zu lassen, da Glas durch Lichtreflektionen Feuer entfachen kann.

Das Sommerwetter setzt auch vielen Fließgewässern in Südhessen zu. Teilweise werde auch der langjährige mittlere Niedrigwasserabfluss unterschritten, berichtete ein Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt. Besonders schlimm sei das für die Fische. Im Gersprenz, einem Nebenfluss des Mains im Raum Darmstadt oder der Aar im Rheingau-Taunus-Kreis sei in Folge des geringen Wasserflusses kaum noch Sauerstoff. Wegen des trockenen Wetters darf deshalb aus einer ganzen Reihe hessischer Bäche kein Wasser mehr entnommen werden. In der Weil im Taunus wurden bereits die ersten Fische umgesiedelt, weil sich viele Fließgewässer zu Rinnsalen verkleinert hatten.