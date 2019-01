Nachts bis minus elf Grad: In Hessen wird es knackig kalt. Das Hoch "Brigida" sorgt tagsüber vorerst für Sonne, doch ein Tiefdruckgebiet steht schon in den Startlöchern.

Warme Jacke, Mütze, Schal - die kommenden Tage sollte man sich dick einpacken, bevor man rausgeht: In Hessen macht sich kaltes Winterwetter breit. Schon in der vergangenen Nacht war das mancherorts deutlich zu spüren. So sanken in Fulda die Temperaturen bis auf minus neun Grad, mit minus elf Grad war es zum Beispiel im nordhessischen Burgwald (Waldeck-Frankenberg) sogar noch kälter.

"Und das wird auch in den nächsten Nächten so bleiben, mindestens bis zur Nacht zum Dienstag", sagt hr-Wetterexperte Jörg Pfeifer. Tagsüber liegen die Temperaturen gerade mal um den Gefrierpunkt. "In Flusstälern knapp darüber bei ein bis zwei Grad plus", sagt der Meteorologe, "aber im Bergland haben wir Dauerfrost mit Höchstwerten von minus vier bis minus zwei Grad."

Hoch "Brigida" sorgt für Sonne satt

Die gute Nachricht: Bis Montag steht Hessen laut Pfeifer unter dem Einfluss von Hoch "Brigida", das uns relativ trockene Luft beschert. "Dadurch scheint die Sonne abgesehen von einigen wenigen Wolken häufig und ziemlich ungestört", erklärt der Wetterexperte. Durch den Frost könne hier und da zwar Reif entstehen, das sei aber eher die Ausnahme.

Allerdings kann sich das ab Dienstag schon wieder ändern. "Dann kommt ein neues, relativ kräftiges Tief vom Nordatlantik bis nach Hessen", so Pfeifer. Konkret bedeute das mehr Wolken und möglicherweise etwas Schnee. Dann könne es streckenweise auch glatt werden, warnt der Wetterxperte und prognostiziert: "Bis Donnerstag bleiben wir im Einflussbereich des neuen Tiefs." Mindestens so lange bleibe es auch weiterhin winterlich kalt.

Skilifte in Willingen und auf der Wasserkuppe geöffnet

Für die Skigebiete in Willingen (Waldeck-Frankenberg) und auf der Wasserkuppe in der Rhön reicht die Kälte allerdings schon, um ihre auch mit Schneekanonen präparierten Pisten für den Skibetrieb zu öffnen. In Willingen waren am Samstag bei bis zu 40 Zentimetern Schneehöhe zwölf Lifte und zwölf Pisten geöffnet und dazu zwei Loipen gespurt. Der brandneue Sessellift am Köhlerhagen sollte am Sonntag in Betrieb gehen.

Auf Hessens höchstem Berg, der Wasserkuppe, war von sechs Liften nur einer nicht in Betrieb. Der örtliche Liftbetreiber gab die Schneehöhe mit zehn bis 40 Zentimetern an.

Auf den Pisten in Oberzent-Beerfelden (Odenwald) und in Schmitten am Großen Feldberg (Hochtaunus) liegt nicht genug Schnee zum Skifahren. Auf dem Hoherodskopf im Vogelsberg lagen am Samstag nach Angaben des Liftbetreibers zehn Zentimeter Schnee - ebenfalls zu wenig zum Skifahren. Die beiden Lifte waren geschlossen.

Sendung: hr-fernsehen, hessenwetter, 19.01.2018, 19.58 Uhr