Ein Brand in einem Hochhaus in Heusenstamm (Offenbach) hat in der Nacht zum Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Eine Bewohnerin hatte versehentlich statt des Ofens den Herd, auf dem ein Holzbrett lag, angeschaltet. Das Brett fing Feuer. 39 Bewohner mussten das Haus kurzzeitig verlassen.