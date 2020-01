Wegen eines Feuers in einem Hochhaus in Maintal (Main-Kinzig) haben in der Nacht zum Mittwoch rund 70 Menschen ihre Wohnungen kurzzeitig verlassen müssen.

Der Brand war auf einem Balkon im achten Stock ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt an einer Leitung. Verletzt wurde niemand.