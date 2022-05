Bei einem Brand in einem Wohnhochhaus in Neu-Isenburg (Offenbach) sind am Freitag neun Menschen verletzt worden.

Sie wurden in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte. Laut Feuerwehr mussten insgesamt 50 Anwohner vor Ort betreut werden. Insgesamt würden in dem Haus 80 Menschen wohnen. Mehrere wurden wegen des verrauchten Treppenhauses über Leitern gerettet. Das Haus ist vorerst nicht bewohnbar, die Bewohner seien in einem Hotel untergebracht worden. Wie der Brand in der Erdgeschosswohnung ausbrach, war zunächst unklar.