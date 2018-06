Hochschulgebäude in Darmstadt nach Abrisspanne evakuiert

Aufregung an der Hochschule Darmstadt: Während Abrissarbeiten auf der gegenüberliegenden Straßenseite drohte ein Schornstein auf ein Vorlesungsgebäude zu kippen. Dutzende Menschen mussten ihre Büros und Vorlesungen verlassen.

An das Vibrieren hat sich Simon Colin, Pressesprecher der Hochschule Darmstadt, schon gewöhnt. Seit Wochen wird direkt gegenüber seines Arbeitsplatzes das ehemalige Echo-Verlagsgebäude abgerissen, die Arbeiten sind auch in der Hochschule zu hören und zu spüren. Doch am Montagnachmittag gab es plötzlich einen lauten Rumms.

"Ein paar Kollegen sind hinausgelaufen", berichtet Colin am Dienstag im Gespräch mit hessenschau.de. "Da war ein Teil der Fassade auf die Straße gefallen." Einige Betonteile seien auch über den Bausperrenzaun hinweg auf die Straße direkt vor der Hochschule gelandet. "Das war schon ein großer Schreck", meint Colin. Die Hochschulmitarbeiter alarmierten sofort das Bauamt.

Schornstein abmontiert

Schnell war klar, dass das Vorlesungsgebäude in der Schöfferstraße sicherheitshalber geräumt werden muss. Lehrveranstaltungen und Prüfungen wurden abgebrochen, etwa 50 Menschen mussten ihre Arbeitsplätze verlassen.

Ein Schornstein an dem Abrissgebäude drohte nach dem Abbruch der Fassade auf das Hochschulgebäude zu stürzen, wie die Feuerwehr Darmstadt mitteilte. Spezialisten vom Technischen Hilfswerk machten sich daran, den Schornstein mit Hilfe eines Krans zu sichern und anschließend abzubauen.

Gebäude mittlerweile wieder freigegeben

"Inzwischen ist der Schornstein abmontiert und liegt hinter dem Bauzaun", sagt Colin, dessen Arbeitstag am Dienstagmorgen wieder ganz normal begonnen hat. Das Vorlesungsgebäude wurde wieder freigegeben.

"Es besteht keine Gefahr mehr", sagte auch der Inhaber der Abrissfirma, Peter Weiß. Wie es zu dem drohenden Absturz des Gebäudeteils kommen konnte, werde derzeit geklärt. Laut Feuerwehr war während der Arbeiten ungewollt ein Teil der Außenfassade verrutscht. Der Kamin sei dadurch nicht mehr ausreichend gesichert gewesen. Zur Schadenshöhe wurden noch keine Angaben gemacht.