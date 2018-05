Hochsommerliche 30 Grad am Wochenende

Regenschirm weg, Grillzange raus: Nach unbequemen Tagen wird es am Wochenende in Hessen richtig sommerlich - am Samstag bei bis zu 30 Grad. Die drückende Schwüle lässt sich aber nicht auf Dauer vertreiben.

Wem die Schwüle derzeit schon zu schaffen macht, der sollte sich vorerst frei nehmen und bis zum Wochenende daheim auf einer Palette Trockeneis ruhen. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die damit verbundene Unwettergefahr begleiten uns in Hessen noch bis zum Wochenende.

"Es bleibt turbulent", warnt hr-Wetterexperte Tim Staeger. Heißt: Nach den Unwettern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch müssen sich Feuerwehren im ganzen Land für weitere Einsätze bereithalten.

Gewittergefahr steigt

"Die Schwüle nimmt am Donnerstag weiter zu", sagt Staeger, "dadurch wird die Gewittergefahr noch größer." Bei Temperaturen von bis zu 27 Grad seien unwetterartige Regenfälle und Gewitter im ganzen Land möglich, örtlich aber schwer vorherzusagen.

Der Meteorologe empfiehlt daher stets einen Blick aufs Regenradar. Und dazu die klassische Variante: "Auch ein Blick aus dem Fenster kann nicht schaden, bevor man aus dem Haus geht."

30 Grad zum Champions-League-Finale

Wer das Wochenende gern an der freien Luft einläutet, sollte am Freitag ebenfalls die Augen nach oben richten. Zwar wird es bei Höchstwerten von 21 bis 29 Grad schon wieder richtig heiß, doch kräftige Schauer und Gewitter sind weiter örtlich möglich.

Dafür sind die Grillpartys zum Fußball-Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool gerettet: Trockene Luft und Temperaturen bis zu 30 Grad sagt die hr-Wetterredaktion für Samstag voraus. Örtlich könnte sich die Sonne allerdings hinter Wolken verstecken. Ähnlich geht es Sonntag weiter. "Wir erleben ein richtig hochsommerliches Wochenende. Das ist bemerkenswert für Ende Mai", sagt Staeger.

In der kommenden Woche könne das Thermometer sogar auf über 30 Grad klettern. Dann dürfte es aber auch wieder schwüler werden. Endgültig sollten die Regenschirme also noch nicht in den Schrank verbannt werden.

Sendung: hr-fernsehen, alle wetter, 23.5.2018, 19.15 Uhr