Überflutete Wiesen am stillgelegten AKW Biblis an der Bergstraße. Bild © Keutz TV

Am stillgelegten Atomkraftwerk Biblis ist die Feuerwehr wegen des Hochwassers im Dauereinsatz. Die Auswirkungen treffen vor allem Bauern. Entsprechend groß ist der Frust. Das benachbarte Groß-Rohrheim sucht weiter freiwillige Helfer.

An der überfluteten Fläche neben dem stillgelegten Atomkraftwerk steckt die Feuerwehr auch am Dienstag im Kampf gegen das dort stehende Rheinhochwasser. "Wir pumpen weiter und versuchen, den Pegel zu stabilisieren", sagte ein Sprecher des AKW-Betreibers RWE.

Betroffen ist eine Fläche, auf der die beiden 2023 abgerissenen Kühltürme des Blocks A gestanden haben. Holger Densky, der beim Regierungspräsidium Darmstadt für Wasserbau verantwortlich ist, berichtete im Gespräch mit dem hr von einem "15-jährigen Hochwasser-Ereignis".

Überflutet sind vor allem landwirtschaftliche Flächen. Die Ursache dafür liege nach aktuellem Kenntnisstand in der Baustelle des stillgelegten AKW. Dort dringe vermutlich über undichte Leitungen Wasser aus dem Rhein ein, welches dann über ein Grabensystem auf dem AKW-Gelände auf die umliegenden Felder abfließe.

RWE habe versichert, mit großen Sandsäcken eine Art Dammlinie aufzubauen, die verhindern soll, dass noch mehr Wasser aus der Baufläche ausströmen kann, sagte Densky. Dennoch: Der Schaden ist nach Einschätzung betroffener Bauern bereits angerichtet.

Die gefluteten Felder seien für die Bewirtschaftung verloren, sagten zwei Landwirte dem hr unabhängig voneinander am Dienstagmittag. In diesem Jahr werde es dort keine Ernte mehr geben. Ein Landwirt aus Groß-Rohrheim, der namentlich nicht genannt werden wollte, sagte: "Die Ursache ist im Kraftwerk zu finden. Das ist die Quelle des Übels."

Seit Montag sind das Technische Hilfswerk und Feuerwehren aus der Region mit Pumpen im Einsatz. Die betroffene Fläche liegt laut RWE deutlich tiefer als das eigentliche Kraftwerksgelände, das auf die Höhe der Deichkrone aufgeschüttet worden sei. Die Situation habe weiterhin keine Auswirkungen auf das stillgelegte AKW, sagte der RWE-Sprecher.

Im Zuge des Atomausstiegs Deutschlands nach der Fukushima-Katastrophe im Jahr 2011 wurde das Kraftwerk Biblis stillgelegt. Seit 2017 wird die Anlage abgerissen. Zwei der ehemals vier Kühltürme stehen noch.

Im knapp fünf Kilometer von Biblis entfernten Groß-Rohrheim (Bergstraße) herrscht weiter Anspannung. Zwar habe der Rheinpegel seinen erwartbaren Höchststand in der Nacht zum Dienstag erreicht, doch der Rhein drohe noch eine Weile am Sommerdamm zu stehen, schrieb Bürgermeister Karsten Krug (SPD) auf Facebook.

Krug hatte am Vortag erfolgreich um freiwillige Helfer geworben, die den Winterdeich sichern, an den das Wasser aus der Nachbarkommune Biblis geflossen sei. Bis Dienstagabend seien genügend helfende Hände vorhanden. Doch die Gemeinde suche noch weitere Helferinnen und Helfer für etwaige Kontrollgänge in der Nacht zum Mittwoch. Diese sollten sich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Groß-Rohrheim melden (06245/7591).

Einen Appell richtete Krug an Menschen, die nicht zum Helfen gekommen sind, aber dennoch im Hochwasser-Gebiet vorbeischauten: "Weiterhin die Bitte, auf Hochwasser-Tourismus zu verzichten", schrieb der SPD-Politiker. Nicht nur behindere das den Einsatz der Feuerwehr, auch verhindere es "das Überleben zahlreicher Tiere, die trocken gelegene Schutzräume suchen müssen".

An den großen Flüssen in Hessen hat sich die Lage über Nacht nicht dramatisch verändert. Weiterhin über der Meldestufe 3 steht das Wasser am Dienstagvormittag an den Pegeln Worms und Rockenau nahe Hirschhorn (Neckar) im Kreis Bergstraße. Am Pegel Mainz bleibt die Meldestufe 2 erreicht, ebenso am Pegel Kaub/Rhein.

An diesem Dienstag bleibt es weitestgehend trocken. Im Verlauf des Mittwochs ist immer wieder mit teils schauerartigem Regen zu rechnen. Dazu sind Gewitter möglich bei Höchstwerten bis zu 22 Grad.

In den am stärksten vom Hochwasser getroffenen Ländern Bayern und Baden-Württemberg sind nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt fünf Menschen ums Leben gekommen. Außerdem geht die Suche nach einem im Hochwasser in Schwaben vermissten Feuerwehrmann weiter. Wegen der Lebensgefahr für Helfer wird laut Polizei aber nicht mehr in den Fluten selbst nach dem Mann gesucht.

Die Einsatzkräfte befürchten, dass der 22-Jährige ertrunken ist. Er war in der Nacht zum Sonntag in Offingen nahe der Grenze zu Baden-Württemberg mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen, ehe dieses kenterte. Die tagesschau berichtet in einem Liveticker von den Entwicklungen in den Katastrophengebieten.

Das Hessische Innenministerium hatte am Montag 111 Einsatzkräfte und etwa 20 Fahrzeuge nach Bayern entsandt, um dort bei der Bewältigung der Hochwasser-Lage zu helfen.

