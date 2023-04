Vielerorts in Ost-, Süd und Mittelhessen sind durch den anhaltenden Regen Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. Im Main-Kinzig-Kreis kam es zu einem Erdrutsch, Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.

Durch den Dauerregen sind am Samstag vielerorts kleinere Flüsse über die Ufer getreten. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für fünf Kreise in Mittel- und Osthessen Hochwasserwarnungen an Bächen und kleineren Flüssen aus.

Am Samstagabend war an rund 30 Pegeln an Fulda, Kinzig, Nidda und Nebenflüssen mindestens die erste von drei Meldestufen überschritten worden, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. Meldestufe 1 bedeute "Gewässer randvoll gefüllt, erste Uferbereiche überflutet", erläuterte eine Sprecherin.

Erdrutsch in Bad Soden-Salmünster

Wie auf der Übersichtskarte des HLNUG zu erkennen war, erreichten die Pegel an der Fulda bei Bad Hersfeld und bei Schlitz (Vogelsberg) am Nachmittag die die Meldestufe 2, am Abend kam ein Pegel in Gründau (Main-Kinzig) und ein weiterer in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig) hinzu. Ein Pegel im südhessischen Fürth (Bergstraße) stieg am frühen Abend sogar zwischenzeitlich auf die Meldestufe 3.

Gegen 20 Uhr kam es laut Polizei in Bad Soden-Salmünster zu einem Erdrutsch an einem Hang. Ein Wohnhaus dort sei gefährdet, deshalb seien die zehn Bewohnerinnen und Bewohner bei Freunden oder Bekannten untergekommen. Es bestehe die Befürchtung, dass die Erde durch den starken Regen weiter abrutsche.

Einzelne Straßensperrungen

Bereits am späten Nachmittag teilte der Landkreis Gießen mit, dass die Landstraße 3359 zwischen Heuchelheim an der Lahn und der Wetzlarer Straße wegen Überflutung gesperrt wurde. Im Wetteraukreis ist die Landstraße 3010 zwischen Wolferborn und Rinderbügen ebenfalls gesperrt worden, wie die Polizei mitteilte.

Das Polizeipräsidium Südhessen gab trotz der vereinzelt sehr hohen Pegelstände Entwarnung: Aufgrund der einzelnen übergetretenen Bäche müssten keine Verkehrswege gesperrt werden, dies sei auch nicht mehr zu erwarten.

Der überflutete Bach Aula bei Niederaula (Hersfeld-Rotenburg).

Hochwasserschutzsystem in Langgöns aufgebaut

Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Langgöns (Gießen) teilte am Samstagmittag mit, dass aufgrund des übergetretenen Kleebachs im Ortsteil Niederkleen das Hochwasserschutzsystem im Bereich des Ortskerns aufgebaut wurde. Es bestehe aktuell keine Gefahr, dennoch sollten Anwohner ihre Fahrzeuge aus dem gefährdeten Gebiet holen.

Die Freiwillige Feuerwehr in Langgöns beim Aufbau ihres Hochwasserschutzsystems. Bild © Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Langgöns

Größere Flüsse nicht betroffen

"Zum Sonntag hin werden die Wasserstände an den innerhessischen Gewässern vielerorts noch weiter ansteigen", teilte das HLNUG mit. Weitere Überschreitungen der Meldestufe 2 seien vereinzelt nicht auszuschließen.

An den größeren Gewässern Rhein, Main und Neckar sei ebenfalls mit steigenden Wasserständen zu rechnen, nach derzeitigen Prognosen werde jedoch keine Meldestufe erreicht.

