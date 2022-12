Zu Hochwasser an großen Flüssen wird es voraussichtlich nicht kommen, kleinere Bäche könnten aber überlaufen.

Zu Hochwasser an großen Flüssen wird es voraussichtlich nicht kommen, kleinere Bäche könnten aber überlaufen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Bäche im Odenwald und in der Rhön drohen überzulaufen

Das dritte Tiefdruckgebiet in dieser Woche bringt weiteren Regen nach Hessen. In einzelnen Gebieten kann es punktuell zu Hochwasser kommen.

Nach vielen Regenschauern in den vergangenen Tagen ist für Teile Hessens die Hochwasser-Meldestufe 1 von 3 erreicht. Für den Odenwald und die Rhön werden bis Samstagvormittag 30 bis 40 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. "Kleinere Bäche könnten über die Ufer treten", sagt hr-Wetterexperte Tim Staeger.

Lokale, kurzzeitige Auswirkungen möglich

Wo genau das passieren könnte, sei schwierig vorherzusagen und stark von den Gegebenheiten vor Ort abhängig. "Anwohner in der Nähe von Bächen, wo vielleicht schonmal der Keller vollgelaufen ist, sollten das im Auge behalten", sagt Staeger. Möglich seien sehr punktuelle, kurzzeitige Auswirkungen wie etwa hochgedrückte Gullideckel. Unser Regenradar zeigt aktuelle Niederschläge, bietet aber auch eine Regenprognose.

Mehrere Tiefs über dem Atlantik

Seit Montag habe es einen "großräumigen Wetterumschwung" durch eine Folge von Tiefdruckgebieten über dem Nordatlantik gegeben, sagt der Wetterexperte. Aktuell sei es das Tief Honghia, dessen Ausläufe auch Mitteleuropa erreichen - und das in Hessen die Bäche zum Überlaufen bringen könnte. In Mittelhessen sorgte die große Temperaturveränderung für Risse im Asphalt auf der vielbefahrenen A5 am Gambacher Kreuz.

Nach regelmäßigen Schauern seit Montag seien die Böden zunehmend gesättigt, erklärt Staeger. "Das Wasser fließt jetzt tendenziell oberflächlich ab." An größeren Flüssen wie dem Main seien jedoch keine Hochwasserlagen zu befürchten.

Feiertage: mild und wechselhaft

Über die Feiertage werde es in Hessen voraussichtlich weitergehen mit dem milden, wechselhaften Wetter und Regenschauern. "Die werden dann aber voraussichtlich nicht mehr die Intensität erreichen wie am Freitagabend und Samstagvormittag", so die Prognose des Wetterexperten.

Schmuddel-Bescherung Graue statt weiße Weihnachten in Hessen Frost, Glatteis und Schnee: Lange war der Dezember nicht mehr so kalt wie in diesem Jahr. Doch pünktlich zum Fest meldet sich das übliche grau-nass-milde Schmuddelwetter zurück. Dabei wären weiße Weihnachten längst überfällig. Zum Artikel

Anm. d. Red.: In einer früheren Version dieses Beitrags hieß es, dass für Teile Hessens die Hochwasser-Warnstufe 2 von 4 gelte. Diese Angabe war falsch. Für Teile Hessens gilt die Meldestufe 1 von 3. Wir haben die Angabe korrigiert und bitten, den Fehler zu entschuldigen.