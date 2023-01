Die Hochwasser-Lage in Hessen hat sich leicht entspannt. An mehr als 25 Pegeln sind Meldestufen überschritten, davon mehrmals die zweite. An der Lahn sank der Pegelstand knapp vor der höchsten Stufe wieder.

Nach dem Dauerregen vom Wochenende sind die Wasserstände in den meisten Gewässern Hessens noch nicht wieder signifikant gefallen, aber immerhin etwas. Am Montagmorgen waren immer noch an 26 Pegeln Meldestufen überschritten , davon siebenmal die Meldestufe 2. Am Sonntag war noch an 33 Messstellen Meldestufe 1 erreicht.

Betroffen sind nach Angaben des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) vor allem Lahn, Fulda und Eder sowie Zuflüsse. Vereinzelt führen auch die aus dem Vogelsberg kommenden Bäche und Flüsschen hin zur Kinzig und Gewässer im Taunus Hochwasser.

Pegel Marburg kurz vor Meldestufe 3

Am Pegel Marburg stand die Lahn am späten Sonntagabend knapp vor der Meldestufe 3 , wie aus den Daten des Landesamts hervorging. Anders als vom HLNUG prognostiziert, überschritt der Pegelstand in der Nacht zum Montag nicht die höchste Meldestufe. Auch die Pegel Gießen und Leun hatten sich am Sonntag der Meldestufe 3 genähert. Das HLNUG informiert hier über die einzelnen Pegelstände .

An Rhein, Main und Neckar stiegen die Wasserstände zwar ebenfalls an, Hochwassergefahr bestand hier aber nicht. "Große Flüsse reagieren träger auf den Niederschlag", erklärte hr-Meteorologe Tim Staeger dazu. Die Pegel von Nebenflüssen und Bächen aber stiegen schnell. Das Problem dabei: "Die oberen Bodenschichten sind gut mit Feuchtigkeit gesättigt", sagte Staeger, "sie können kein Wasser mehr aufnehmen. Die Niederschläge fließen daher oberflächlich ab und sorgen für Hochwasser."

Weitere Informationen Meldestufen Meldestufe 1 ist erreicht, sobald ein Gewässer randvoll ist und an einigen Stellen das Wasser bereits über das Ufer tritt. Meldestufe 2 entspricht laut HLNUG einem "größeren Hochwasser", das ufernahe Grundstücke überflutet und vereinzelt Keller überlaufen lässt. Ab Meldestufe 3 werden Ortschaften vom Hochwasser eingeschlossen, Straßen sind unpassierbar. Ende der weiteren Informationen

Höchste Regenmenge in Driedorf

Die Niederschlagsmengen in den 24 Stunden von Samstagmittag bis Sonntagmittag betrugen in weiten Teilen Hessens bis zu 25 Liter pro Quadratmeter, wie das HLNUG mitteilte.

In den Staulagen vom Vogelsberg waren es bis zu 30 Liter pro Quadratmeter und im Westerwald und Rothaargebirge bis zu 40 Liter pro Quadratmeter. Die höchste Niederschlagssumme mit 42 Litern pro Quadratmeter wurde in Driedorf-Mademühlen (Lahn-Dill) registriert.

Hier ist für Autos kein Durchkommen mehr: Eine Drohnenaufnahme des dpa-Fotografen Boris Roessler zeigt, wie ein Zug am Freitag eine fast vollständig überflutete Landstraße bei Nidderau-Eichen (Main-Kinzig) kreuzt.

Autos von überfluteter Landstraße geborgen

In Heuchelheim (Gießen) musste die Feuerwehr am Samstagmorgen drei Autos bergen, die auf einer überfluteten Landstraße stecken geblieben waren.

In Heuchelheim blieben Autos auf einer überfluteten Landstraße liegen. Bild © picture-alliance/dpa

Der Abschnitt sei eindeutig gesperrt gewesen, sagte ein Sprecher. Trotzdem hätten die Fahrer ihre Wagen dorthin gesteuert und seien dann liegen geblieben. Die Retter zogen sie mit einem Unimog aus dem Wasser. Verletzt wurde niemand.

