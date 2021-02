An vielen Orten in Hessen drohen Flüsse und Bäche über die Ufer zu treten. Einigen Feuerwehren bescherte das schon in der Nacht viel Arbeit. Nach einer kurzen Regenpause kommt schon bald neues Wasser von oben dazu.

Die Hessen müssen sich nach dem anhaltenden Regen am Mittwoch auch weiterhin auf Hochwasser und überlaufende Flüsse einstellen. Vor allem rund um Fulda waren die Pegelstände am Donnerstagmorgen hoch, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) auf seiner Homepage schrieb.

An mehreren Messstationen wurde die Meldestufe II überschritten, die für ein mittelschweres Hochwasser steht. An der Station in Fulda-Bronnzell stieg der Pegel sogar über die dritte Meldestufe, dort herrscht laut der Behörde also "außergewöhnliches Hochwasser".

Der überflutete Sportplatz in Fulda-Bronzell Bild © Stefanie Mosler (hr)

Abriegeln, Pumpen und Dämme flicken

In Langenselbold (Main-Kinzig) hat sich die Feuerwehr auf die nächste Hochwasser-Welle vorbereitet: Am Mittwochabend haben Einsatzkräfte den Markplatz mit einem speziellem Hochwasserschutzsystem, einem Quickdamm, abgeriegelt. Einzelne Straßen wurden gesperrt. Die Feuerwehr rechnete zwar damit, dass die Pegel bis zum Donnerstagvormittag weiter steigen - so schlimm wie am Wochenende wird es wohl aber nicht werden.

Die Feuerwehr riegelt den Marktplatz in Langenselbold ab. Bild © 5VisionMedia

Am Hafen in Wiesbaden-Schierstein trat am Mittwochabend der Lindenbach über das Ufer. Mit mobilen Pumpen konnte die Feuerwehr das Wasser in Schach halten. Die Arbeiten dauerten die ganze Nacht an.

Mit einem Pumpsystem bekämpfte die Feuerwehr die Wassermassen am Schiersteiner Hafen. Bild © Wiesbaden112

Glimpflich ist es in Stockstadt (Groß-Gerau) ausgegangen: Dort haben Fußgänger ein Leck in einem Damm entdeckt. Feuerwehr und DLRG dichteten es daraufhin mit Sandsäcken ab. Dadurch habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden.

Warnstufe II an der Nidder

Angespannt ist die Lage auch am Nidda-Nebenfluss Nidder. Dort erreichte der Pegel am Donnerstagmorgen stellenweise die Meldestufe II. Das über die Ufer tretende Wasser überflütete ein angrenzendes Feld zwischen Bad Vilbel und Karben (beide Wetterau) vollständig.

Am hessischen Rheinabschnitt stand das Wasser ebenfalls über der Meldestufe II. Hier rechneten die Experten mit anhaltend hohen Wasserständen auch in den kommenden Tagen durch weitere Regenfälle und Schmelzwasser.

Stromabschaltungen in Büdingen bis nächste Woche

In Büdingen (Wetterau) muss wegen der Unwetter sogar der Strom abgestellt werden. Dort gab es in der vergangenen Woche große Überschwemmungen, in der Folge liefen viele Keller voll. "Da die elektrischen Versorgungsanlagen ebenfalls massiv überflutet wurden, ist es erforderlich, die Betriebsmittel in Stand zu setzen", schrieb der Netzbetreiber ovag .

Betroffen seien etwa 180 Haushalte in der Altstadt und in Teilen der Innenstadt. Bis Anfang nächster Woche könne es noch zu Stromabschaltungen in Büdingen kommen, teilte der Versorger mit. Wie lange die Haushalte in Büdingen keinen Strom haben, hängt vom Schaden im jeweiligen Kasten ab. Die Haushalte werden im Vorhinein nicht informiert, wann sie betroffen sind. Der Strom soll aber nur zwischen 7 und 16 Uhr abgestellt werden.

Neuer Regen ab Freitag

Weil die Böden durch die Niederschläge der vergangenen Wochen schon gesättigt seien, reiche die derzeitige Menge an Niederschlag aus, um die Pegel schnell ansteigen zu lassen, sagte hr-Meteorologe Mark Eisenmann. Das könne zu einer weiteren Hochwasserwelle führen.

Am Donnerstag bleiben die Hessen vorerst von neuem Regen verschont. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es weitgehend trocken und bewölkt werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad in Nordhessen und bis zu 13 Grad am Rhein. Am Freitag setzt der Regen laut Vorhersage aber wieder ein. Bei Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad kommt von Süden Regen auf. Die verbreiteten Niederschläge bleiben den Hessen auch am Samstag erhalten.

Autofahrer sollen vorsichtig sein

Problematisch wird es zusäztlich, wenn das Schmelzwasser aus den Bergen hinzukommt. Aufgrund steigender Temperaturen könnte der Schnee vielerorts abtauen. Das wiederum führt zu steigenden Pegelständen.

Der ADAC mahnt Autofahrer zur Vorsicht. Selbst ein kleiner Bach am Straßenrand könne gefährlich werden. "Autofahrer sollten jetzt keinesfalls mit Schwung durch das Wasser fahren, sondern vorsichtig im Schritttempo", warnt der ADAC. Zu viel Spritzwasser könne den Motor beschädigen. Wenn man die Tiefe des Wassers nicht einschätzen könne, solle man lieber einen Umweg fahren.