Hochwasser in Hessen: Ende des Dauerregens in Sicht

Die Pegelstände in Hessen sinken allmählich, die höchste Meldestufe wurde zurückgenommen. Noch gelten in Ost- und Mittelhessen Unwetterwarnungen, doch die Wetterprognosen deuten auf Entwarnung.

Die Hochwasserlage in Hessen hat sich in der Nacht zum Donnerstag ein wenig beruhigt: Kein Pegelstand erreichte am Donnerstagmorgen mehr die höchste Meldestufe, die das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) vergibt.

Zwölf Pegelstände, besonders in Ost- und Mittelhessen entlang der Lahn und Fulda, überschritten Donnerstag früh noch die Meldestufe 2. Auch die Kinzig bei Gelnhausen (Main-Kinzig) erreichte mit einem Pegelstand von knapp vier Metern die zweite Meldestufe.

Pegelstände in Ost- und Mittelhessen sinken

Nach der Definition des HLNUG handelt es sich bei der zweiten Meldestufe um Hochwasser, bei dem Keller volllaufen und ufernahe Grundstücke überflutet werden können. 27 Pegelstände erreichten am Donnerstagmorgen die Meldestufe 1 – dort trat das Wasser teils über die Ufer.

Besonders in Ost- und Mittelhessen sanken über Nacht die Pegelstände. Dort hatten mehrere Pegel am Mittwoch zwischenzeitlich die Meldestufe 3 geknackt. Darunter waren die Pegel Kämmerzell und Bronnzell an der Fulda sowie die Pegel an den Zuflüssen Fliede und Lüder. Auch die Lahn bei Marburg hatte am Mittwochmittag die dritte Meldestufe überschritten.

Auto steckt in Wasser fest - Rettung in Niederaula

Im osthessischen Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) wurde das Hochwasser am Mittwochabend für drei Menschen in einem Auto zum Verhängnis. Wie die Polizei mitteilte, wollten sie mit ihren Wagen eine wegen Überschwemmung gesperrte Straße passieren. Ihr Fahrzeug blieb jedoch im Hochwasser zwischen den Ortsteilen Niederjossa und Solms liegen.

Rettung vor Hochwasser in Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) Bild © Medienkontor Fulda

Wegen der starkem Strömung der Fulda kamen die Insassen auch zu Fuß nicht weiter und retteten sich zunächst auf eine Brücke, wie die Polizei schilderte. Feuerwehr, Polizei und DLRG brachten die drei Menschen mit einem Boot in Sicherheit. Auch ein Fußgänger hatte sich am Mittwoch in Fulda im Hochwasser an einem Baum festhalten müssen, bis er gerettet werden konnte.

Die Feuerwehren in den Kreisen Marburg-Biedenkopf, Gießen und Fulda berichtete trotz des Hochwasser von einer eher ruhigen Nacht.

Unwetterwarnungen noch bis Freitag

Ein Ende des Dauerregens, der seit Jahresbeginn anhält, ist allerdings in Sicht. In Osthessen und in Teilen Mittelhessens könnte der Regen bereits am Donnerstagnachmittag enden. Dann endet die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor ergiebigem Dauerregen in den Kreisen Vogelsberg, Fulda, Wetterau sowie im benachbarten Main-Kinzig und in der Wetterau.

In anderen Teilen Mittelhessens gilt die Unwetterwarnung noch bis Freitag. Bis zum Morgen warnt der DWD noch für die Kreise Limburg-Weilburg, Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf vor ergiebigem Dauerregen. Am Freitag rechnet die hr-Wetterredaktion nur noch im Norden des Landes teils mit etwas Regen.

Weitere Informationen Hochwasser-Meldestufen Meldestufe 1 ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten.

ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten. Meldestufe 2 entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen.

entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen. Meldestufe 3 entspricht einem außergewöhnlichem Hochwasser: Bebaute Gebiete sind im größerem Umfang überflutet, überörtliche Verkehrsanbindungen können gesperrt sein, möglicherweise müssen Deiche verstärkt werden. Ende der weiteren Informationen

