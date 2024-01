Hochwasser in Hessen: Ende des Dauerregens in Sicht

Die Pegelstände in Ost- und Mittelhessen sinken allmählich, die höchste Meldestufe wurde zurückgenommen. Insgesamt deutet die Wetterprognose auf Entwarnung hin, doch an der Weser in Nordhessen droht noch einmal eine Verschärfung der Hochwasser-Lage.

Die Hochwasserlage in Hessen hat sich von Mittwoch zum Donnerstag ein wenig beruhigt. Auch am Donnerstagmittag erreichte weiterhin kein Pegelstand mehr die höchste Meldestufe, die das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) vergibt.

13 Pegelstände, besonders in Ost- und Mittelhessen entlang der Zuflüsse der Lahn und des Ober- und Mittellaufs der Fulda, überschritten am Donnerstagmittag noch die Meldestufe 2. Auch die Kinzig bei Gelnhausen (Main-Kinzig) erreichte mit einem Pegelstand von knapp vier Metern die zweite Meldestufe.

Weiter vom Hochwasser betroffen sind zudem die Eder mitsamt der Zuflüsse, der hessische Neckarabschnitt sowie einzelne kleinere Gewässer, wie das HLNUG mitteilte.

Pegelstände in Ost- und Mittelhessen sinken

Nach der Definition des HLNUG handelt es sich bei der zweiten Meldestufe um Hochwasser, bei dem Keller volllaufen und ufernahe Grundstücke überflutet werden können. 26 Pegelstände erreichten am Donnerstagmittag die Meldestufe 1 – dort trat das Wasser teils über die Ufer.

Besonders in Ost- und Mittelhessen sanken über Nacht die Pegelstände. Dort hatten mehrere Messstellen am Mittwoch zwischenzeitlich die Meldestufe 3 geknackt.

Darunter waren die Pegel Kämmerzell und Bronnzell an der Fulda sowie die Pegel an den Zuflüssen Fliede und Lüder. Auch die Lahn bei Marburg hatte am Mittwochmittag die dritte Meldestufe überschritten.

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen gesperrt

Wie an den Vortagen waren auch am Donnerstag noch viele Straßen in Hessen wegen überfluteter Fahrbahnen gesperrt, darunter auch die Bundesstraße 249 bei Eschwege (Werra-Meißner) am Kreuz Niederhone/Weidenhäuser Straße.

Die Landesbehörde Hessen Mobil informiert auf ihrer Internetseite darüber , welche Bundes-, Landes- und Kreissstraßen in Hessen aktuell wegen des Hochwassers gesperrt sind.

Auto steckt in Wasser fest - Rettung in Niederaula

Im osthessischen Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) wurde das Hochwasser am Mittwochabend für drei Menschen in einem Auto zum Verhängnis. Wie die Polizei mitteilte, wollten sie mit ihren Wagen eine wegen Überschwemmung gesperrte Straße passieren. Ihr Fahrzeug blieb jedoch im Hochwasser zwischen den Ortsteilen Niederjossa und Solms liegen.

Videobeitrag Video Drei Menschen in Niederaula vor dem Hochwasser gerettet Video Drei Menschen werden mit einem Boot von einer Brücke in Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) gerettet. Bild © Medienkontor Fulda Ende des Videobeitrags

Wegen der starken Strömung der Fulda kamen die Insassen auch zu Fuß nicht weiter und retteten sich zunächst auf eine Brücke, wie die Polizei schilderte. Feuerwehr, Polizei und DLRG brachten die drei Menschen mit einem Boot in Sicherheit. Auch ein Fußgänger hatte sich am Mittwoch in Fulda im Hochwasser an einem Baum festhalten müssen, bis er gerettet werden konnte.

Regenschwerpunkt bislang in Osthessen

Nach Angaben des HLNUG von Donnerstag lag der Niederschlagsschwerpunkt im osthessischen Grebenhain (Vogelsberg) - dort kamen binnen 24 Stunden an der Messstation im Ortsteil Ilbeshausen-Hochwaldhausen 33 Liter pro Quadratmeter runter. An der Station Biebergemünd-Bieber im Main-Kinzig-Kreis waren es 23 Liter pro Quadratmeter an einem Tag.

Zu erwarten sind am Donnerstag tagsüber nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitere Niederschlagsmengen zwischen fünf und zehn Litern pro Quadratmeter, in Staulagen höher.

Weser-Anstieg in Bad Karlshafen auf Meldestufe 3 erwartet

Kritisch ist die Hochwasser-Lage am Donnerstag noch in Nordhessen an der Weser am Pegel Bad Karlshafen (Kassel). Wie das HLNUG am Donnerstag meldete, ist dort im Tagesverlauf ein Ansteigen des Wasserstandes in den Bereich der Meldestufe 3 möglich.

Das HLNUG spricht dann von einem außergewöhnlichen Hochwasser, das bebaute Gebiete überfluten und überörtliche Straßen überschwemmen könne.

Bereits rund um Weihnachten hatte es dort teilweise massives Hochwasser von einer Meldestufe 3 gegeben. Auch an weiteren hessischen Werra- und Weserabschnitten rechnete das HLNUG mit steigendem Hochwasser.

Steigende Wasserstände an Rhein und Main erwartet

Aber auch im Rhein-Main-Gebiet, wo am Donnerstag noch keine Meldestufen überschritten wurden, steigt die Hochwassergefahr wieder an. An den hessischen Abschnitten von Rhein und Main werde in der Nacht zum Freitag oder spätestens im Laufe des Freitags die Meldestufe 1 überschritten, prognostizierte das HLNUG.

Das betreffe die Pegel Klein-Krotzenburg (Offenbach), Frankfurt-Osthafen und Raunheim (Groß-Gerau). "Während die Hochwasserwellen die Oberläufe der innerhessischen Gewässer meist durchlaufen haben, steigen die Pegelstände insbesondere in den Unterläufen der größeren Gewässer regional weiter an", erklärte das HLNUG.

Stadt Offenbach: Mainufer meiden

Am Südufer des Mains in Frankfurt hatte das Wasser am Donnerstag stellenweise die Oberkante des Kais erreicht. Wenige Kilometer flussaufwärts warnte die Stadt Offenbach davor, dass der Main entlang des gesamten Rad- und Gehweges vor dem Deich abschnittsweise über die Ufer treten könnte. Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, den Bereich zu meiden und vorsichtig zu sein.

Bereits an Heiligabend galt den Angaben zufolge vorübergehend die Meldestufe 1 in Offenbach. Seither stünden die zuständigen Stellen der Stadtwerke bereit, jederzeit die Deichtore sichern zu können. Wegen des zwischenzeitlich gesunkenen Pegels sei dies bislang nicht notwendig gewesen.

Unwetterwarnungen noch bis Freitag

Ein Ende des Dauerregens ist allerdings in Sicht. In Osthessen und in Teilen Mittelhessens könnte der Regen bereits am Donnerstagnachmittag enden. Dann endet die Unwetterwarnung des DWD vor ergiebigem Dauerregen in den Kreisen Vogelsberg, Fulda und Wetterau sowie im benachbarten Main-Kinzig-Kreis und in der Wetterau.

In anderen Teilen Mittelhessens gilt die Unwetterwarnung noch bis Freitag. Bis zum Morgen warnt der DWD noch für die Kreise Limburg-Weilburg, Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf vor ergiebigem Dauerregen. Am Freitag rechnet die hr-Wetterredaktion nur noch im Norden des Landes teils mit etwas Regen.

Unwetterwarnung verlängert Hochwasserlage angespannt - Mann mit Schlauchboot gerettet Das Hochwasser ist zurück in Hessen: Mehrere Flüsse sind über die Ufer getreten. Regional gelten weiterhin Unwetterwarnungen. In Fulda musste ein Mann aus dem Wasser gerettet werden. Zum Artikel

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Weitere Informationen Hochwasser-Meldestufen Meldestufe 1 ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten.

ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten. Meldestufe 2 entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen.

entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen. Meldestufe 3 entspricht einem außergewöhnlichem Hochwasser: Bebaute Gebiete sind im größerem Umfang überflutet, überörtliche Verkehrsanbindungen können gesperrt sein, möglicherweise müssen Deiche verstärkt werden. Ende der weiteren Informationen