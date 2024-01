Hochwasser in Hessen: Main in Frankfurt über Ufer getreten

Die Hochwasserlage in Hessen - zwischen Anspannung und leichter Entspannung: An kleineren und mittleren Gewässern nehmen die Pegelstände zumeist ab. An Rhein und Main steigen sie noch an.

Audiobeitrag Audio Pegel im Kreis Fulda gehen zurück Audio Überflutete Wiesen bei Fulda-Horas. Bild © osthessen-news.de Ende des Audiobeitrags

Die gute Nachricht zur Hochwasserlage: Der Dauerregen hat ein Ende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Freitag die letzten regionalen Unwetterwarnungen vor ergiebigem Dauerregen aufgehoben.

An den mittleren und kleineren Gewässern nimmt das Hochwasser nach und nach ab. An den größeren Gewässern wie Main und Rhein kann es aber noch zu steigenden Pegelständen kommen, wie das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag mitteilte.

Ein Blick auf die Pegelstände am Freitagabend zeigte, dass noch acht Pegel über Meldestufe 2 liegen. Dem HLNUG zufolge können ab dieser Hochwasserlage Keller volllaufen sowie ufernahe Gebiete überflutet werden. 19 Pegelstände überschritten noch die Meldestufe 1 - dabei tritt das Wasser teils über die Ufer.

Gehwege in Frankfurt überflutet

An mehreren Main-Pegeln wurde laut HLNUG am Freitag die Meldestufe 1 überschritten. Die Stadt Frankfurt veröffentlichte am Freitagnachmittag auf X (vormals Twitter) Bilder von teils gefluteten Geh- und Radwegen am südlichen Mainufer. Die Feuerwehr teilte auf Anfrage mit, einzelne Wege seien gesperrt worden, die Lage sei aber nicht ernst.

Der Scheitel an den Mainpegeln wird voraussichtlich bis Samstagvormittag erreicht, bleibt aber unterhalb der Meldestufe 2, teilte das Landesamt mit.

Externer Inhalt Ende des externen Inhalts Einstellungen

Stadt Offenbach: Mainufer meiden

Wenige Kilometer flussaufwärts warnte die Stadt bereits am Donnerstag Offenbach davor, dass der Main entlang des gesamten Rad- und Gehweges vor dem Deich abschnittsweise über die Ufer treten könnte. Die Bürgerinnen und Bürger wurden aufgerufen, den Bereich zu meiden und vorsichtig zu sein.

Auch am Rhein wird der Wasserstand laut HLNUG bis Samstag noch steigen. Der Pegel Mainz erreichte am Freitag die Meldestufe 1.

Sinkende Pegelstände in vielen Landesteilen

Schwerpunkte des Hochwassergeschehens in Nord- und Osthessen sind laut HLNUG Ober- und Mittellauf der Fulda, die Werra und Oberweser sowie die Eder und deren Zufluss Orke. Der Pegel Bad Karlshafen (Kassel) lag am Freitag knapp unter Meldestufe 3. Bereits rund um Weihnachten hatte es dort teilweise massives Hochwasser mit Meldestufe 3 gegeben.

Stufe 3 bedeutet eine Hochwasserlage, bei der bebaute Gebiete im größerem Umfang überflutet sind und überörtliche Verkehrsanbindungen gesperrt sein können.

In Mittelhessen gab es am Freitag mehrere Pegel an der Lahn mit Meldestufe 2 - allerdings mit sinkender Tendenz. In Südhessen waren die Kinzig, die Nidder und die Gersprenz vom Hochwasser betroffen. Ab Samstag ist laut den Modellrechnungen des Landesamtes von einer weiteren Entspannung der Lage auszugehen.

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen gesperrt

Wie an den Vortagen waren auch am Freitag noch viele Straßen in Hessen wegen überfluteter Fahrbahnen gesperrt.

Die Landesbehörde Hessen Mobil informiert auf ihrer Internetseite darüber , welche Bundes-, Landes- und Kreisstraßen in Hessen aktuell wegen des Hochwassers nicht befahrbar sind.

Auto steckt in Wasser fest - Rettung in Niederaula

Im osthessischen Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) wurde das Hochwasser am Mittwochabend für drei Menschen in einem Auto zum Verhängnis. Wie die Polizei mitteilte, wollten sie mit ihren Wagen eine wegen Überschwemmung gesperrte Straße passieren. Ihr Fahrzeug blieb jedoch im Hochwasser zwischen den Ortsteilen Niederjossa und Solms liegen.

Videobeitrag Video Drei Menschen in Niederaula vor dem Hochwasser gerettet Video Drei Menschen werden mit einem Boot von einer Brücke in Niederaula (Hersfeld-Rotenburg) gerettet. Bild © Medienkontor Fulda Ende des Videobeitrags

Wegen der starken Strömung der Fulda kamen die Insassen auch zu Fuß nicht weiter und retteten sich zunächst auf eine Brücke, wie die Polizei schilderte. Feuerwehr, Polizei und DLRG brachten die drei Menschen mit einem Boot in Sicherheit. Auch ein Fußgänger hatte sich am Mittwoch in Fulda im Hochwasser an einem Baum festhalten müssen, bis er gerettet werden konnte.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Weitere Informationen Hochwasser-Meldestufen Meldestufe 1 ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten.

ist erreicht, wenn Gewässer voll sind, teilweise sogar über die Ufer treten. Meldestufe 2 entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen.

entspricht einem größeren Hochwasser, zum Beispiel der Überflutung ufernaher Grundstücke. Es kann leichte Verkehrsbehinderungen auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen geben. Einzelne Gebäude sind gefährdet, Keller können volllaufen. Meldestufe 3 entspricht einem außergewöhnlichem Hochwasser: Bebaute Gebiete sind im größerem Umfang überflutet, überörtliche Verkehrsanbindungen können gesperrt sein, möglicherweise müssen Deiche verstärkt werden. Ende der weiteren Informationen