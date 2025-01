Hochwasser in Hessen: Meldestufe an einigen Flüssen überschritten

Das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) warnt vor Hochwasser in Teilen von Hessen.

Am Sonntagmittag war demnach an zwei Pegeln die Meldestufe 2 überschritten: An der Eder bei Schmittlotheim (Waldeck-Frankenberg) und an der Wohra bei Bartenhausen (Marburg-Biedenkopf). Fünf weitere Pegel lagen über der Meldestufe 1. Betroffen sind zum Beispiel die Lahn in Gießen und die Dill in Haiger (Lahn-Dill).

Bei Meldestufe 1 treten Gewässer teilweise über die Ufer. Meldestufe 2 bezeichnet ein größeres Hochwasser, bei dem ufernahe Bereiche überflutet sein können. Meldestufe 3 entspricht einem außergewöhnlichen Hochwasser.