Land unter in Teilen von Hessen: Vor allem in Mittel- und Osthessen sind Flüsse und Bäche über die Ufer getreten. Straßen sind teilweise nicht mehr befahrbar. Die Feuerwehren sind im Dauereinsatz.

Videobeitrag Video zum Video Hochwasser und Überschwemmungen in Teilen Hessens [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Tauwetter und Regen haben am Freitag in Teilen von Hessen Hochwasser verursacht. Vor allem in Mittel- und Osthessen traten Bäche und Flüsse über die Ufer.

Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitteilte, wurde an vier Pegeln die höchste Hochwasser-Meldestufe überschritten. Diese Stufe bedeutet laut dem Hochwasserportal Hessen "außergewöhnliches Hochwasser" und kann die Überflutung bebauter Gebiete "in größerem Umfang" und die Sperrung von Straßen mit sich bringen.

Vor allem im Vogelsberg, konkret an Nebengewässern der Kinzig, der Nidder und am Oberlauf der Fulda, und im Taunus wurden Meldestufen überschritten. Im Niddergebiet wurden an einem Nebengewässer sogar historische Höchststände gemessen.

Büdingen: Innenstadt zum Teil unter Wasser

In Büdingen liefen mehrere Keller voll. Bild © Anne-Katrin Hochstrat (hr)

In Büdingen (Wetterau) ist die Hochwasserlage besonders angespannt. Der Bürgermeister der Stadt, Erich Spamer (FWG), sagte dem hr, das Wasser habe sich in die ganze Altstadt ausgebreitet. Es stehe teilweise bis zu 40 Zentimeter hoch. Der Schaden sei noch nicht absehbar.

Mehrere Keller in Büdingen sind vollgelaufen. Teilweise sind Straßen für Autos nicht mehr befahrbar. Wie der Stadtbrandinspektor von Büdingen dem hr sagte, sind Feuerwehren aus fast allen Stadtteilen im Einsatz. Das letzte starke Hochwasser habe es 2003 gegeben - diesmal sei es heftiger.

Menschenketten tragen eimerweise Wasser

Auch das Rathaus von Büdingen ist von Wasser umgeben. Die Stadtverwaltung versuchte am Freitagvormittag nach eigenen Angaben, Akten vor dem Hochwasser zu retten. In Geschäften trugen Helfer in Menschenketten eimerweise Wasser aus Kellern.

Ein Baustoffmarkt kündigte an, in Abstimmung mit dem Ordnungsamt seine Filialen in Birstein, Büdingen, Glauburg und Gedern für alle Kunden zu öffnen. So könnten sich Menschen im Wetteraukreis und dem Main-Kinzig-Kreis am Freitag und Samstag Sand, Planen und Pumpen gegen das Hochwasser beschaffen. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Baumärkte in Hessen eigentlich nur für Handwerker öffnen.

"Wenn es jetzt noch ein bisschen steigt, wird es bitter"

In Nidda (Wetterau) ist die Nidda über die Ufer getreten. Bild © Pascal Lasserre (hr)

Auch die Stadt Nidda (Wetterau) ist von Überschwemmungen betroffen. Katharina Rank, die dort eine Bäckerei betreibt, sagte dem hr: "Ich lebe schon mein ganzes Leben lang an der Nidda. Als ich ein Kind war, stand das Wasser zuletzt so hoch."

Man habe Sandsäcke geholt und könne nur abwarten, sagte Rank. "Jetzt haben wir wirklich alle Angst. Wenn es jetzt noch ein bisschen steigt, wird es bitter."

Auch in Ranstadt (Wetterau) steht das Wasser hoch. Die Landstraße zwischen Ranstadt und dem Ortsteil Dauernheim wurde deshalb gesperrt.

Ortsdurchfahrten nicht passierbar

In Kefenrod (Wetterau) war am Freitagmorgen die Ortsdurchfahrt nur noch teilweise passierbar, wie die Bürgermeisterin der Gemeinde, Kirsten Frömel, in hr3 sagte. "Das Wasser kommt von den Hängen, aus den Feldern, die Bäche können das nicht mehr aufnehmen."

Auch die umliegenden Gemeinden seien vom Hochwasser betroffen, sagte Frömel. "Die Leute kümmern sich darum, Dämme aufzubauen, Sandsäcke auszulegen und Keller auszupumpen."

Auch in Gründau (Main-Kinzig) drohten Keller vollzulaufen. Man habe zwar mit dem Hochwasser gerechnet, aber "auf einmal ging es ganz schnell", sagte Tobias Kratz, der stellvertretende Brandinspektor. Die Feuerwehren seien am Morgen mit 30 Kräften im Einsatz gewesen.

Besonders getroffen hat es den Gründauer Ortsteil Hain-Gründau: Dort sind sowohl der Gettenbach als auch die Gründau über die Ufer getreten, sodass mehrere Straßen nicht befahrbar sind.

Videobeitrag Video zum Video Gründau: Tauwetter und Regen bringen Hochwasser [Videoseite] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Straßensperrungen in Osthessen

Überschwemmungen werden auch aus Osthessen gemeldet. Wie Osthessen-News berichtet, sind mehrere Straßen in Ortsteilen von Künzell (Fulda) gesperrt. In Petersberg (Fulda) trat die Haune über die Ufer.

Die Haune in Petersberg-Melzdorf (Fulda) Bild © Michael Pörtner (hr)

Weiter steigende Wasserstände erwartet

Nach Modellrechnungen des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) muss weiter mit steigenden Wasserständen gerechnet werden, vor allem in den Einzugsgebieten der Fulda, der Nidder und der Kinzig. Das HLNUG hatte schon am Donnerstag vor Hochwasser gewarnt.

Der Deutsche Wetterdienst sagte für den Freitag und Samstag vor allem für Südhessen teils anhaltenden und kräftigen Regen voraus. Wegen der steigenden Temperaturen gebe es in den Hochlagen außerdem Tauwetter.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 29.01.2021, 19.30 Uhr