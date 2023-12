Die Hochwasser-Lage in Hessen entspannt sich etwas: Zu Wochenbeginn wurde noch an sechs Stellen die Meldestufe 1 überschritten. Am Rhein allerdings droht wegen neuer Regenfälle eine weitere Hochwasser-Welle.

Videobeitrag Video Wetter in Hessen vom 10.12.2023 [zur hr-fernsehen.de Videoseite ] Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Die Hochwassergefahr an hessischen Flüssen ist etwas gesunken. Am Dienstagvormittag wurde die Meldestufe 1 noch an sechs Messstellen überschritten - am Vortag waren es elf Stellen gewesen.

Betroffen sind noch das Lahngebiet, die Ederzuflüsse und die Kinzig, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitteilte. Am Rhein steigen demnach die Wasserstände, sodass im Laufe des Dienstags auch dort Überschreitungen der Meldestufe 1 zu erwarten sind.

Meldestufe 2 am Rhein möglich

Auf einer interaktiven Karte zeigt das Umwelt-Landesamt die aktuellen Pegel-Stände . Bei Meldestufe 1 sprechen die Experten von einem "bordvollen Durchfluss", stellenweise könne es dabei zu Ausuferungen kommen. Meldestufe 2 würde bereits größere Hochwasser bedeuten - eine solche Lage sei am Rhein nicht auszuschließen. Es könne dort ein Hochwasser geben, wie es nur alle zwei bis fünf Jahre vorkommt.

Weitere Pegel-Überschreitungen seien im Laufe des Dienstags nur vereinzelt zu erwarten, teilte das HLNUG mit. Die Hochwasserwellen verlagerten sich in die Mittel- und Unterläufe der Flüsse. Weil für Mittwoch weitere Regenfälle vorhergesagt sind, müsse im Laufe der Woche mit neuerlichen Hochwasser-Lagen gerechnet werden.

Niederschläge und schmelzender Schnee

Regen und Tauwetter hatten am Wochenende die Flusspegel in Hessen steigen lassen. Bis zur Wochenmitte ist mit weiteren Niederschlägen zu rechnen - vor allem in Süddeutschland, was in Verbindung mit abtauendem Schnee laut der hr-Wetterredaktion zu einem Anstieg der Pegel auch in Hessen führen könnte.