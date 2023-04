Nach Dauerregen steigen Flusspegel in Ost- und Mittelhessen

Nach Dauerregen durch das Tief Markus sind in der Mitte und im Osten Hessens einige Flüsse über die Ufer getreten. Am Sonntag könnten die Pegel noch weiter steigen.

Tief Markus sorgt für nasses Wetter in Hessen, das vielerorts die kleineren Flüsse über die Ufer treten lässt. Am Samstagnachmittag waren bei 19 Pegeln mindestens die erste von drei Meldestufen überschritten worden, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mit. Meldestufe 1 bedeute "Gewässer randvoll gefüllt, erste Uferbereiche überflutet", erläuterte eine Sprecherin.

Fulda, Kinzig, Nidda und Nebenflüsse

Wie auf der Übersichtskarte des HLNUG zu erkennen war, erreichten die Pegel an der Fulda bei Bad Hersfeld und bei Schlitz (Vogelsberg) am Nachmittag die die Meldestufe 2, ein Pegel im südhessischen Fürth (Bergstraße) stieg am frühen Abend sogar auf die Meldestufe 3.

Betroffen seien die aus dem Vogelsberg kommenden Gewässer im Einzugsgebiet der Fulda, der Kinzig und der Nidda sowie die Flüsse selbst, teilte das HLNUG mit. Auch die Lahn mit ihren aus den westlichen Gebirgen sowie dem Taunus kommenden Zuflüssen wie der Ohm führe besonders viel Wasser.

Hochwasserschutzsystem in Langgöns aufgebaut

So teilte etwa die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Langgöns (Gießen) am Samstagmittag mit, dass aufgrund des übergetretenen Kleebachs im Ortsteil Niederkleen das Hochwasserschutzsystem im Bereich des Ortskerns aufgebaut wurde. Es bestehe aktuell keine Gefahr, dennoch sollten Anwohner ihre Fahrzeuge aus dem gefährdeten Gebiet holen.

Die Freiwillige Feuerwehr in Langgöns beim Aufbau ihres Hochwasserschutzsystems. Bild © Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Langgöns

Die Landstraße 3359 zwischen Heuchelheim an der Lahn und der Wetzlarer Straße wurde am späten Nachmittag wegen Überflutung gesperrt, wie der Landkreis Gießen mitteilte.

Größere Flüsse nicht betroffen

"Zum Sonntag hin werden die Wasserstände an den innerhessischen Gewässern vielerorts noch weiter ansteigen", teilte das HLNUG mit. Weitere Überschreitungen der Meldestufe 2 seien vereinzelt nicht auszuschließen.

An den größeren Gewässern Rhein, Main und Neckar sei ebenfalls mit steigenden Wasserständen zu rechnen, nach derzeitigen Prognosen werde jedoch keine Meldestufe erreicht.

Wetter Wettervorhersage für Hessen Hessenwetter für die kommenden Tage: Das Wetter in Hessen, Kassel, Korbach, Marburg, Bad Hersfeld, Gießen, Fulda, Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Michelstadt und den umliegenden Regionen auf unserer Wetterkarte. Zur Übersicht