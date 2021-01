Auf Augenhöhe: An einer überfluteten Bank am Rhein in Eltville-Hattenheim fährt ein Kanufahrer vorbei.

Auf Augenhöhe: An einer überfluteten Bank am Rhein in Eltville-Hattenheim fährt ein Kanufahrer vorbei. Bild © picture-alliance/dpa

In Büdingen gehen die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser vom Freitag weiter. Die Pegel der Flüsse in der Wetterau und im Main-Kinzig-Kreis sinken. Für Wiesbaden wird der Wellenscheitel für Montag erwartet.

Kampf gegen Wassermassen: Ein Auto auf einer überfluteten Straße am Sonntag in Rüdesheim. Bild © picture-alliance/dpa

Das Hochwasser hat sich am Sonntag weiter in Richtung der größeren Flüsse Rhein und Main verlagert. Am Rhein sollten die Wasserstände laut Hessischem Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) bis Montag stark ansteigen. So sei am Sonntagmorgen in Worms die Meldestufe I bereits überschritten worden - am gegenüberliegenden Ufer liegt Biblis (Bergstraße).

Am für Wiesbaden bedeutenden Pegel Mainz erreichte der Rhein am Sonntagmorgen einen Wasserstand von 5,50 Metern. Noch am Sonntag dürfte der Stand auf 5,80 Meter anschwellen, so das HLNUG. Für Montag werde dort der Scheitel der Flut mit 6,40 Metern erwartet.

Spaziergänger an einer überfluteten Uferstraße am Sonntag in Rüdesheim Bild © picture-alliance/dpa

Am Main stiegen die Wasserstände langsam an. Das Landesamt ging jedoch davon aus, dass die Meldestufen am hessischen Main-Abschnitt nicht überschritten würden.

Überflutete Uferpromenade im Frankfurter Osten Bild © Ellen Hauff-Hein, hr

Lage an Nidder entspannt sich

Wie das HLNUG weiter mitteilte, galt am Sonntagvormittag im stark betroffenen Gebiet entlang der Nidder am Pegel Glauberg/Nidder noch die höchste Meldestufe. Nach Berechnungen des Landesamts sollte der Wasserstand der Nidder im Laufe des Sonntags zurückgehen. An der Kinzig, der Lahn und der Fulda galt die zweithöchste Meldestufe. Für die Kinzig in Gelnhausen und in Hanau sagte das HLNUG Pegelstände auf diesem Niveau bis mindestens Dienstag voraus.

Teile der Wetterau und des Main-Kinzig-Kreises standen am Freitag und Samstag unter Wasser, nachdem die Nidder, die Nidda und der Seemenbach über die Ufer getreten waren.

Sinkender Wasserspiegel in Büdingen

In der stark betroffenen Stadt Büdingen (Wetterau) ging das Hochwasser deutlich zurück. Nach Starkregen und Tauwetter drohe jedoch das Rückhaltebecken bei Düdelsheim, einem Stadtteil von Büdingen, vollzulaufen, teilte Landrat Jan Weckler (CDU) am Sonntag mit. Man habe die Schleusen des Beckens so weit wie möglich geöffnet, damit es bei neuen Regenfällen nicht gleich wieder volllaufe.

Am Montag will die Stadt Büdingen damit beginnen, eine durchbrochene Wehrmauer zum Seemenbach zu stopfen. Dort war viel Wasser in die Altstadt eingedrungen. In der Folge liefen viele Keller voll. Auch am Sonntag waren die Bürger dort mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Für Anfang der Woche sind erneut Tauwetter und Regenfälle angekündigt.

Sendung: hr-iNFO, 31.01.2021, 14 Uhr