Margrit gilt als die Urmutter aller Zucht-Bonobos - 84 lebende Nachkommen bevölkern Zoos weltweit. Möglicherweise ist die Matriarchin aus dem Zoo in Frankfurt sogar die Älteste ihrer Art.

Sie wurde in den Regenwäldern Afrikas geboren, ist heute die "Uroma" der Bonobo-Gruppe im Frankfurter Zoo und möglicherweise sogar die Älteste ihrer Art weltweit: Bonobo-Weibchen Margrit könnte nach Recherchen des Zoos 70 Jahre alt sein. Die Lebenserwartung von Bonobos beträgt in menschlicher Obhut 40-50 Jahre, in der Wildnis etwa 35.

Von Kinshasa nach Frankfurt

Die Matriarchin kam 1959 aus dem Zoo von Kinshasa in der heutigen Demokratischen Republik Kongo nach Frankfurt, wie eine Zoosprecherin am Dienstag sagte. Damals war das Land noch eine belgische Kolonie. Ob sie tatsächlich der älteste Bonobo weltweit ist, dürfte sich zwar schwer nachprüfen lassen, ein "höchst erstaunliches Alter" habe sie aber allemal.

Margrit: Urmutter aller Zoo-Bonobos

Mit Margrit gelang dem Frankfurter Zoo im Jahr 1962 die erste Bonobo-Zucht weltweit. Insgesamt sorgte das Weibchen siebenmal für Nachwuchs. Das mag angesichts des Verhaltens von Bonobos, die mit reichlich Sex nicht nur Probleme lösen, sondern auch ihre Gemeinschaft stärken, wenig erscheinen. Doch Bonobos bekommen nur etwa alle fünf bis sechs Jahre Nachwuchs. Für Zoo-Bonobos ist die Affendame jedenfalls eine Art Urmutter: Bonobos werden weltweit derzeit in 19 Zoos gehalten, in 17 davon Margrits Nachkommen: insgesamt 84 Nachfahren.

Manchmal gibt es Leckerlis für Omi

"Dass heute noch Tiere, die im Freiland geboren wurden, in Zoos leben, ist eher die Ausnahme", sagte der Ende Juni scheidende Zoodirektor Miguel Casares. In der Bonobo-Gruppe wird die Matriarchin weiterhin von den anderen Affen toleriert.

Mittlerweile lasse Margrit die Dinge langsamer angehen, hieß es. Beim Umhertoben mit der Gruppe sei sie aber weiterhin mit dabei. Nur die Zähne seien altersschwach - daher gebe es von den Tierpflegern ab und zu Leckereien, die sie schnell essen könne, ohne dass sie ihr von einem jüngeren Tier abgeluchst werden könnten.