Feuerwehrübung Höhenretter üben an Marktkirche

Die Feuerwehr hat am Donnerstag an der historischen Marktkirche in der Wiesbadener Innenstadt die Höhenrettung eines Verunglückten geübt.

Die Experten wollen gerüstet sein, wenn etwa einem Arbeiter etwas passiert, wie die Feuerwehr mitteilte. Zum Team der Wiesbadener Höhenretter gehören rund 15 Feuerwehrleute.