Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln gegen einen 26-jährigen Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag mit hoher Geschwindigkeit durch Hofgeismar-Hümme (Kassel) gefahren und vor einer Polizeikontrolle geflüchtet sei.

Auf der B83 habe seine Flucht unsanft im Straßengraben geendet. Der Fahrer und zwei 25 und 22 Jahre alte Beifahrer kamen schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in Krankenhäuser. Wieso sie vor den Beamten flüchteten, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei betonte, eine Beteiligung an einem Raub, der sich in der Nähe ereignet hatte, könne ausgeschlossen werden.