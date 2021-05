Brief mit weißem Pulver an SPD geschickt

Ein Brief mit weißem Pulver hat am Freitagnachmittag einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Hofheim am Taunus ausgelöst.

Nach Angaben eines Sprechers des Landeskriminalamtes (LKA) war der Brief an das Wahlkreisbüro der SPD gerichtet, an wen genau, ist nicht bekannt. Die Feuerwehr habe noch vor Ort ausschließen können, dass das Pulver gefährlich ist. Worum es sich bei der Substanz genau handelt, ist unklar.