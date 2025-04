Hohe Beute bei Wohnungseinbruch in Fulda

Unbekannte haben beim Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Fulda Bargeld und Schmuck in Höhe eines niedrigen sechsstelligen Betrages erbeutet.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, müssen die Täter im Zeitraum von Montag bis Mittwoch die Tür der Erdgeschosswohnung aufgehebelt und alle Räume durchsucht haben.