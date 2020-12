Mit dem sogenannten "Enkeltrick" haben Unbekannte eine hohe Summe von einer Seniorin in Gersfeld (Fulda) erbeutet.

Bereits am Donnerstag gab sich eine Frau am Telefon als vermeintliche Tochter aus und gab vor, in finanzieller Not zu sein. Das Opfer begab sich zu Bank, hob eine hohe Summe Geld ab und übergab sie an einen unbekannten Boten, wie die Polizei am Montag mitteilte.