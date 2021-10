Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag am Ortsrand in Stadtallendorf (Marburg-Biedenkopf) nahe dem Gewerbegebiet an der B454 mehrere Lastwagen, Traktoren, Baumaschinen und Container beschädigt.

"Wegen des offensichtlichen Bezugs zum Weiterbau der A49" habe der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei mit. Es sei bis zu 100.000 Euro Schaden entstanden.