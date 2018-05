In einem Wohnhaus an einer Hauptverkehrsstraße im Frankfurter Norden ist am Freitag ein Großfeuer ausgebrochen. Der Sachschaden beträgt über eine halbe Million Euro, eine Person wurde leicht verletzt.

Der Brand brach am Freitagmittag in einem Wohnhaus an der Ecke Eschersheimer Landstraße /Miquel-/Adickesallee aus. Die Feuerwehr rückte mit rund 50 Einsatzkräften an. Über dem Gebäude gegenüber dem Polizeipräsidium waren hohe Rauchwolken aufgestiegen.

Hoher Schaden, ein Verletzter

Die Flammen seien im zweiten Obergeschoss entdeckt worden und hätten sich dann bis zum Dach ausgebreitet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Drei Wohnungen waren betroffen. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar.

Die Nachlöscharbeiten dauerten bis zum frühen Abend, denn das Dach musste in großen Bereichen geöffnet werden. Gegen 18.30 Uhr meldete die Feuerwehr dann das Ende des Einsatzes. Den Sachschaden beziffert sie auf 600.000 Euro.

Großaufgebot an Einsatzkräften an der Eschersheimer Landstraße. Bild © Katrin Kimpel

Eine Person sei wegen Kreislaufproblemen behandelt worden. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, so die Feuerwehr. Da viele Anwohner noch nicht zu Hause waren, hätten die Einsatzkräfte auch Wohnungen aufbrechen müssen.