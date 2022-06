Eine Baustelle an der Autobahn 49

Eine Baustelle an der Autobahn 49 Bild © picture alliance/dpa | Nadine Weigel

Einbrecher klauen Computer-Ausrüstung und bohren Tanks in Betonwerk auf

Diebstahl und Sachbeschädigung an A49-Baustelle

An einer Baustelle der umstrittenen A49 in Mittelhessen haben Unbekannte einen Schaden in sechsstelliger Höhe angerichtet. Die Täter zerstörten Ausrüstung und stahlen Fahrzeugschlüssel von Baustellenfahrzeugen.

Vandalismus nennt es ein Sprecher der Polizei: Nach seinen Angaben drangen am Pfingstwochenende Unbekannte in ein Betonwerk bei Stadtallendorf; sie zerstörten und stahlen dort Ausrüstung - unter anderem Computerfestplatten. Das Betonwerk war eigens für den Bau der A49 errichtet worden.

Der oder die Täter hätten außerdem Fahrzeugschlüssel der Baustellenfahrzeuge mitgenommen. Auch sei ein Sicherungskasten aufgebrochen und Sicherungen zerstört worden.

Tanks aufgebohrt: Kraftstoff sickert in den Boden

Zudem entdeckten die Beamten acht Baufahrzeuge mit teils aufgebohrten Kraftstofftanks und durchgeschnittenen Hydraulik- und Elektroleitungen. Der Kraftstoff und die Hydraulikflüssigkeit sei aus den aufgebohrten Tanks auf den Boden geflossen. Die Polizei hat daher nach eigenen Angaben die untere Wasserbehörde informiert, um festzustellen, ob dadurch das Grundwasser verschmutzt worden ist. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf eine mittlere sechsstellige Summe.

Ob sie die Täter vom Pfingstwochenende im Kreis der Autobahngegner vermutet, wollte die Polizei nicht sagen. Man ermittle in alle Richtungen, heißt es.

Der A49-Ausbau: Bei Stadtallendorf wurde nun in ein Betonwerk eingebrochen Bild © hessenschau.de

Der Weiterbau der A49 in Mittelhessen ist höchst umstritten. Immer wieder kam es zu teils massiven Protesten von Umweltschützern, die den Bau stoppen wollen. Wegen der Erweiterung sollen unter anderem Bäume im Dannenröder Forst gefällt werden.

Zuletzt machte eine andere A49-Baustelle bei Stadtallendorf von sich reden. Ein Chemielehrer hatte dort eine Substanz entdeckt, die sich später in einer Laboruntersuchung als hochexplosives Hexyl herausgestellt hat. An der Baustelle ruhen derzeit die Arbeiten.

Vorläufiger Baustopp verlängert Giftiger Sprengstoff auf A49-Baustelle verzögert Weiterbau Zufällig hat ein Chemielehrer an der A49-Baustelle bei Stadtallendorf auffällige gelbe Klumpen entdeckt. Sein Verdacht bestätigte sich: Es handelt sich um den giftigen Sprengstoff Hexyl. Umweltschützer sorgen sich um das Grundwasser, ein vorläufiger Baustopp wurde verlängert. Zum Artikel

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen