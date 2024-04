Fachwerkhaus mit Werkstatt bei Brand in Wolfhagen-Nothfelden zerstört

Hoher Schaden am Gebäude

Bei einem Brand in Wolfhagen-Nothfelden ist der Nacht ein Fachwerkwohnhaus mit angeschlossener Drechslerei schwer beschädigt worden. Die Feuerwehr ist unter anderem mit einem Bagger im Einsatz. Dieser dürfte sich noch lange hinziehen.

Videobeitrag Video Brand zerstört Fachwerkhaus in Wolfhagen Video Bild © Hessennews TV Ende des Videobeitrags

Das Feuer brach in der Nacht im Ortskern von Wolfhagen-Nothfelden (Kassel) aus. Nach Angaben der Polizei standen ein Fachwerkhaus und eine angrenzende Drechslerei in der engen Altstadt voll in Flammen.

Zwei der drei Bewohner konnten das Haus unverletzt und selbstständig verlassen. Die dritte Person war zur Zeit des Brandausbruchs nicht vor Ort.

Bagger reisst Teile des Gebäudes ein

Die Feuerwehr rückte mit 140 Einsatzkräften und zwei Drehleitern an, zunächst musste wegen des hohen Wasserbedarfs ein Zugang zum Löschteich im Ort gelegt werden. Die Brandgefahr für die angrenzenden Gebäude war nach Angaben der Feuerwehr wegen des "hohen Funkenflugs" groß.

"Der Brand ist unter Kontrolle, wir machen aufwändige Nachlöscharbeiten, das Gebäude muss teilweise mit einem Bagger abgerissen werden, damit die Glutnester im Gebäude gelöscht werden können", sagt der Stadtbrandinspektor Sebastian Swoboda. Zunächst werde das erste Stockwerk des Hauses abgetragen. Der Einsatz werde sich noch bis in den Abend hinziehen.

Halbe Million Euro Schaden

Das Gebäude kann nicht mehr betreten werden, die Lehmdecken in dem Fachwerkhaus haben sich nach Feuerwehrangaben mit Löschwasser vollgesogen und drohen einzustürzen.

Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 500.000 Euro.

Audiobeitrag Audio hr-Reporterin Sina Philipps vor Ort beim Großbrand in Wolfhagen-Lohfelden (Kassel) Audio Die Feuerwehr löscht das Haus in Wolfhagen-Nothfelden. Es ist nach dem Brand unbewohnbar. Bild © Sina Philipps/hr Ende des Audiobeitrags