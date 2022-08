Brand am Raunheimer Waldsee

Hoher Schaden bei Bränden in Raunheim und Florstadt

Waldstück und Firma in Flammen

In Raunheim haben mehrere tausend Quadratmeter Wald gebrannt. Im mittelhessischen Florstadt stand ein Firmengebäude in Flammen. Der Schaden geht in die Millionen.

In der Nähe des Raunheimer Waldsees (Kreis Groß-Gerau) ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Büsche, Gestrüpp und teilweise auch Bäume fingen Feuer. Am Abend war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Auch Hubschrauber im Einsatz

Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Raunheim brannte es auf mehreren tausend Quadratmetern in einem eher lichten Waldstück. Mehrere Löschfahrzeuge aus den umliegenden Gebieten waren vor Ort. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz, um beim Löschen zu helfen.

Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Arbeiten würden vermutlich noch bis in die Nacht hinein andauern, sagte der Polizeisprecher. Die Brandursache war zunächst unklar.

Neuer Höchstwert So viele Waldbrände in Hessen wie noch nie 180 Waldbrände gab es in diesem Jahr bereits in Hessen. Das sind so viele wie noch nie. Auch die Fläche des abgebrannten Walds erreicht einen neuen negativen Höchstwert. Zum Artikel

Vor einer Woche hatte das Innenministerium berichtet, dass es in Hessen in diesem Sommer so viele Waldbrände wie in keinem anderen Jahr gegeben habe. Dabei seien schon 125 Hektar Wald verbrannt. Ursache sei vielfach fahrlässiges Verhalten bei der anhaltenden Trockenheit gewesen. Es habe aber auch einige Brandstiftungen gegeben.

Firmengebäude brennt in Florstadt

Auch in Florstadt (Wetterau) hat es am Dienstag gebrannt. Laut Polizei stand im Stadtteil Nieder-Mockstadt ein Firmengebäude im Gewerbegebiet in Flammen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf benachbarte Gebäude übergriff.

Im Florstädter Stadtteil Nieder-Mockstadt brennt ein Firmengebäude. Bild © Wolfgang Schindler

Wegen starker Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Verletzt wurde auch hier niemand. Die Brandursache stand zunächst nicht fest. Der Schaden geht nach Worten eines Polizeisprechers in die Millionen.