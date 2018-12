Hoher Schaden bei Brand in Birsteiner Schloss

Am Freitagmittag ist ein Nebengebäude des historischen Birsteiner Schlosses in Brand geraten. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den späten Abend, es entstand hoher Schaden.

Am historischen Schloss Birstein (Main-Kinzig) ist am Freitag der Dachstuhl eines Nebengebäudes in Brand geraten. Von dort breitete sich das Feuer aus, das Schloss selbst blieb verschont. Personen wurden nicht verletzt, wie die Polizei bestätigte. Vier Personen, darunter offenbar ein Mitglied der Adelsfamilie Isenburg, hätten das Gebäude selbst verlassen.

Niemand verletzt, Schlossherr erleichtert

Eine Mitarbeiterin hatte das Feuer entdeckt, berichtete der Hausherr des Schlosses, Fürst Alexander zu Isenburg: "Ich bin unendlich dankbar, dass niemand zu Schaden gekommen ist."

Mehr als hundert Feuerwehrleute waren nach Worten eines Polizeisprechers bis in den späten Abend mit Löscharbeiten beschäftigt. Wegen der starken Rauchentwicklung baten die Einsatzkräfte die Anwohner in Birstein über den Rundfunk, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Schaden geht in die Hunderttausende

Auch danach waren noch Einsatzkräfte am Schloss, um einzelne Glutnester unter Kontrolle zu halten. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von einem Schaden von mehreren hunderttausend Euro aus. Zur Brandursache konnte sie noch keine Angaben machen. Kriminalbeamte aus Gelnhausen wollten am Samstag vor Ort ermitteln, wenn der Brandort begehbar ist.