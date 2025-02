Hoher Schaden bei Brand in ehemaliger Schreinerei in Bad Homburg

In Bad Homburg ist eine ehemalige Schreinerei in Flammen aufgegangen. Feuerwehr, Polizei und Technisches Hilfswerk waren im Großeinsatz. Der Schaden liegt im sechsstelligen Bereich.

Das Feuer in der verlassenen Schreinerei im "Hessenring" in Bad Homburg sei am Freitag gegen 22.15 Uhr ausgebrochen, teilte die Polizei am Samstag mit. Es brannte den Angaben zufolge in einem Bürogebäude und in einer Lagerhalle.

In den Gebäuden war zwar kein Holz mehr gelagert, aber Möbel und andere Gegenstände, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der betroffene Komplex sei nun in Teilen einsturzgefährdet.

Straße für Löscharbeiten lange gesperrt

Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf eine sechsstellige Summe. Verletzt wurde niemand. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Wegen der Löscharbeiten war der "Hessenring" stundenlang gesperrt. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Morgen.