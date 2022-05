Bei einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf (Hochtaunus) ist am Sonntagnachmittag nach ersten Schätzungen ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Eine Feuerwehrfrau wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wohnte im Dachgeschoss ein 27-Jähriger, der nicht zu hause war. Die übrigen Bewohner verließen auf Aufforderung der Feuerwehr ihre Wohnungen. Die Brandwohnung ist unbewohnbar. Zum Ablöschen von Glutnestern musste das Dach des Gebäudeteils abgedeckt werden. Die Brandursache war noch unklar.