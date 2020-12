Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag in einen Elektrofachmarkt in Groß-Gerau eingebrochen.

Sie verschafften sich über das Dach Zugang zu den Lagerräumen und stahlen gezielt hochwertige Elektrogeräte, berichtete die Polizei. Der Schaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.