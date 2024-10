Hoher Schaden bei Einbruch in Marburg

Auf das Bargeld eines Spielautomaten hatten es Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in einer Gaststätte in Marburg abgesehen.

Laut Polizei erbeuteten die Unbekannten mehrere Geldkassetten und machten sich damit aus dem Staub. Sachschaden: rund 38.500 Euro.