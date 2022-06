Beim Einbruch in einen Markt für Tiernahrung haben Unbekannte in Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau) am Sonntag einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, brachen sie Gitter an einem Fenster auf und zerstörten eine Wand und einen Sicherungskasten. Noch unklar war, was sie gestohlen haben.