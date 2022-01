Unbekannte haben beim Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Schlitz (Vogelsberg) in der Neujahrsnacht einen Schaden von 20.000 Euro verursacht.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, zerschlugen die Einbrecher mehrere Scheiben, um in den Laden zu gelangen. Welche Beute die Diebe machten, war zunächst unklar.