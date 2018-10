Bei einer Unfallserie auf der A5 in Osthessen sind drei Menschen verletzt worden. Insgesamt waren 18 Fahrzeuge beteiligt. Die Bergungsarbeiten zogen sich hin, weil Lkw die Rettungsgasse blockierten.

Binnen einer Stunde hat es auf der A5 am Freitagabend bei Mücke (Vogelsberg) gleich mehrmals gekracht. Wie die Polizei am Samstag berichtete, ereigneten sich in der Zeit zwischen 20 und 21 Uhr zwischen dem Reiskirchener Dreieck und dem Hattenbacher Dreieck fünf verschiedene Unfälle. Insgesamt seien 18 Fahrzeuge daran beteiligt gewesen.

Unfallursache seien zu geringe Sicherheitsabstände gewesen, verbunden mit hoher Geschwindigkeit und Unachtsamkeit der Autofahrer. Zudem herrschte noch ein hohes Verkehrsaufkommen.

Zu dicht, zu schnell, zu unachtsam

Zunächst sei es zu zwei Auffahrunfällen gekommen, bei denen ein Mensch leicht verletzt wurde. Zwar konnten die Unfallbeteiligten die Fahrbahn zeitig verlassen, dennoch bildete sich ein acht Kilometer langer Stau in Fahrtrichtung Norden, wie ein Polizeisprecher sagte.

Nach Beendigung der Unfallaufnahme kam es zu insgesamt drei weiteren Unfällen. Dabei wurden zwei weitere Menschen ebenfalls leicht verletzt. Die beiden kamen wie auch die andere verletzte Person ins Krankenhaus. Die A5 musste daraufhin in Richtung Norden für zweieinhalb Stunden gesperrt werden.

Fehlende Rettungsgasse und hoher Schaden

Als die verunglückten Fahrzeuge abtransportiert werden sollten, kamen die angeforderten Abschleppwagen nicht durch, weil keine Rettungsgasse gebildet worden war. Die Fahrbahn war laut Polizei komplett mit Lkw zugestellt. Der Verkehr musste daher bis zur Unfallstelle erst umgeleitet werden.

Gegen Mitternacht war die A5 wieder frei. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei 180.000 Euro.

Sendung: 27.10.2018, 6.00 Uhr, hr-iNFO