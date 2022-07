Hoher Schaden bei Garagenbrand in Frankfurt

Beim Brand einer Garage ist in Frankfurt ein Schaden von etwa 200.000 Euro entstanden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist der Schaden so hoch, weil ein Fahrzeug mit teuren Werkzeugen beladen verbrannte. Die Ursache für das Feuer am Freitagabend im Stadtteil Eschersheim war zunächst unklar.